Трехкратный олимпийский призер Завьялов перенес операцию: «Поставили кардиостимулятор. Теперь у меня в груди моторчик»

Трехкратный олимпийский призер Александр Завьялов перенес операцию на сердце.

«Я недавно перенес операцию на сердце, мне поставили кардиостимулятор. Можно сказать, что у меня в груди моторчик теперь. Хотелось бы состояние получше, но ничего, все нормально.

Наше поколение спортсменов, кому 70-80 лет, уже встает в очередь, так сказать. Что поделаешь, возраст немаленький», – рассказал 69-летний Завьялов .

Завьялов выступал в лыжных гонках, он завоевал бронзовую медаль Олимпиады 1980 года и два серебра в 1984-м. Также на его счету победа в эстафете на чемпионате мира-1982.