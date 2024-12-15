Йохауг о гонке с раздельным стартом: «Я выложилась полностью. Забегая в подъем последний раз, чувствовала такую тошноту, что меня вырвало»

Тереза Йохауг заявила, что полностью выложилась в гонке Кубка мира .

Сегодня на этапе в Давосе Йохауг завоевала бронзу в классической гонке с раздельным стартом. Выиграла гонку норвежка Астри Ойре Шлинн, для которой это первая победа на Кубке мира.

Йохауг уступила победительнице 13,5 секунды.

«Забегая в тот подъем последний раз, я чувствовала такую тошноту, что меня вырвало. Я выложилась полностью. Мне кажется, такого никогда еще не случалось, так что это о чем-то говорит», – сказала 36-летняя лыжница.

36-летняя Шлинн впервые выиграла гонку на Кубке мира: «Не могу поверить. Здорово осознавать, что я лучшая в мире – хотя бы сегодня»