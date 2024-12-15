36-летняя Шлинн впервые выиграла гонку на Кубке мира: «Не могу поверить. Здорово осознавать, что я лучшая в мире – хотя бы сегодня»
Сегодня 36-летняя норвежская лыжница Шлинн выиграла классическую «разделку» на этапе в Давосе. Ранее она ни разу не побеждала в личных гонках.
Второе место в «разделке» заняла финка Кертту Нисканен (+10,1 секунды), третье – еще одна норвежка Тереза Йохауг (+13,5).
«Не могу поверить. Это супер. Я считала, что победит Тереза – последний подъем был достаточно протяженным и крутым, а она в этом хороша. Я и надеяться не могла, что у меня получится.
Я ждала этого годами, и это многое для меня значит. Здорово осознавать, что я лучшая в мире – хотя бы сегодня», – сказала Шлинн в эфире Viaplay.
Йохауг поздравила соотечественницу с успехом.
«Это заслуженно. Мы с ней одного возраста, и так долго остаемся в игре. Невероятно здорово, что она одержала свою первую победу», – отметила Йохауг.
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