36-летняя Шлинн впервые выиграла гонку на Кубке мира: «Не могу поверить. Здорово осознавать, что я лучшая в мире – хотя бы сегодня»

Астрид Ойре Шлинн назвала невероятной свою первую победу на Кубке мира.

Сегодня 36-летняя норвежская лыжница Шлинн выиграла классическую «разделку» на этапе в Давосе. Ранее она ни разу не побеждала в личных гонках.

Второе место в «разделке» заняла финка Кертту Нисканен (+10,1 секунды), третье – еще одна норвежка Тереза Йохауг (+13,5).

«Не могу поверить. Это супер. Я считала, что победит Тереза – последний подъем был достаточно протяженным и крутым, а она в этом хороша. Я и надеяться не могла, что у меня получится.

Я ждала этого годами, и это многое для меня значит. Здорово осознавать, что я лучшая в мире – хотя бы сегодня», – сказала Шлинн в эфире Viaplay.

Йохауг поздравила соотечественницу с успехом.

«Это заслуженно. Мы с ней одного возраста, и так долго остаемся в игре. Невероятно здорово, что она одержала свою первую победу», – отметила Йохауг.