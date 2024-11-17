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Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Кристофферсен – 2-й, Мейар – 3-й, Бротен – 4-й

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви.

Горные лыжи

Кубок мира

Леви, Финляндия

Слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.53,98

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,80

3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,95

4. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,05

5. Танги Неф (Швейцария) – 1,36

6. Стивен Амье (Франция) – 1,46

7. Линус Штрассер (Германия) – 1,56

8. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 1,65

Полные результаты – здесь.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoХенрик Кристофферсен
сборная Норвегии (горные лыжи)
Линус Штрассер
Клеман Ноэль
Лоик Мейар
Лукас Бротен
Танги Неф
Александр Стеен Олсен
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