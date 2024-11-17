Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Кристофферсен – 2-й, Мейар – 3-й, Бротен – 4-й
Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви.
Кубок мира
Леви, Финляндия
Слалом, мужчины
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.53,98
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,80
3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,95
4. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,05
5. Танги Неф (Швейцария) – 1,36
6. Стивен Амье (Франция) – 1,46
7. Линус Штрассер (Германия) – 1,56
8. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 1,65
Полные результаты – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости