Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Кристофферсен – 2-й, Мейар – 3-й, Бротен – 4-й

Французский горнолыжник Клеман Ноэль выиграл слалом на этапе Кубка мира в Леви.

Горные лыжи Кубок мира Леви, Финляндия Слалом, мужчины 1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.53,98 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,80 3. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,95 4. Лукас Бротен (Бразилия) – 1,05 5. Танги Неф (Швейцария) – 1,36 6. Стивен Амье (Франция) – 1,46 7. Линус Штрассер (Германия) – 1,56 8. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 1,65 Полные результаты – здесь .