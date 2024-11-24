Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Якобсен – 2-й, Макграт – 3-й

Французский горнолыжник Ноэль выиграла слалом на Кубке мира в Австрии.

Горные лыжи Кубок мира Обергургль, Австрия Мужчины Слалом 1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,25 2. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,43 3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,44 4. Стивен Амье (Франция) – 0,60 5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,61 6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,70 7. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 0,75 8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,91