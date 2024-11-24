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Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Якобсен – 2-й, Макграт – 3-й

Французский горнолыжник Ноэль выиграла слалом на Кубке мира в Австрии.

Горные лыжи

Кубок мира

Обергургль, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,25

2. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,43

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,44

4. Стивен Амье (Франция) – 0,60

5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,61

6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,70

7. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 0,75

8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,91

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
слалом
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