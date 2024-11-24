Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Якобсен – 2-й, Макграт – 3-й
Французский горнолыжник Ноэль выиграла слалом на Кубке мира в Австрии.
Горные лыжи
Кубок мира
Обергургль, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,25
2. Кристоффер Якобсен (Швеция) – 0,43
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,44
4. Стивен Амье (Франция) – 0,60
5. Лоик Мейар (Швейцария) – 0,61
6. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,70
7. Дэйв Райдинг (Великобритания) – 0,75
8. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,91
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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