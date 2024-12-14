Юрий Бородавко: «Добиться допуска россиян на турниры – прямая обязанность Дегтярева. Именно он будет представлять нашу сторону в МОК»

Бородавко ответил на вопрос, сможет ли Дегтярев добиться допуска россиян на международные старты.

Министр спорта России Михаил Дегтярев накануне был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это прямая обязанность Дегтярева. Именно он будет представлять нашу сторону в Международном олимпийском комитете. Фактически все будет зависеть от него и его команды», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?