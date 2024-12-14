Юрий Бородавко: «Добиться допуска россиян на турниры – прямая обязанность Дегтярева. Именно он будет представлять нашу сторону в МОК»
Бородавко ответил на вопрос, сможет ли Дегтярев добиться допуска россиян на международные старты.
Министр спорта России Михаил Дегтярев накануне был избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР).
«Это прямая обязанность Дегтярева. Именно он будет представлять нашу сторону в Международном олимпийском комитете. Фактически все будет зависеть от него и его команды», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем