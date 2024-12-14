Бородавко о Большунове: «Александр болел, долго не было серьезных тренировок. Ему нужно время, чтобы набрать оптимальную форму»
Трехкратный олимпийский чемпион не прошел в полуфинал спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
«Александр болел и не мог выполнять определенную работу. Восстановление тоже затратило много времени, было обследование. Долго не было серьезных тренировок, а также были большие переезды.
Это все стало следствием сегодняшнего состояния. Самое главное, что Большунов выздоровел, начинает тренироваться и набирать форму. Но из‑за болезни он не мог выполнить определенную тренировочную работу, отсюда результат.
Нужно еще время, чтобы потренироваться, набрать оптимальную форму, выйти на определенные кондиции. Когда состояние болезненное и предболезненное, то спортсмен, естественно, не тренируется и теряет свои кондиции», – сказал тренер Юрий Бородавко.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
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