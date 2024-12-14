Юрий Бородавко: «Медаль Устюгова нисколько не удивила – он ведь чемпион мира в спринте. Взрывные качества у него на очень высоком уровне»

Юрий Бородавко заявил, что его не удивило попадание в призы Сергея Устюгова.

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете занял второе место в коньковом спринте на этапе Кубка России в Чусовом.

– Здесь очень легкий спринт, потому медаль Сергея Устюгова нисколько меня не удивила. Он очень талантливый спортсмен, он чемпион мира в спринте. У него взрывные качества на очень высоком уровне. Потому здесь нет ничего удивительного. Два года назад он здесь тоже спринт выиграл.

– Многие болельщики ожидают, что Устюгов вот-вот карьеру закончит.

– Ему очень тяжело бегать дистанции. Понятно, что тут требуется подготовка. По всей видимости, должной дистанционной подготовки у него нет. Спринтерские же качества, тем более на легком кругу, у него есть. И при таких спринтерских разборках он вполне способен навязать борьбу, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.