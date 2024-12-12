Юрий Бородавко: «10 дней, которые Большунов провел в Москве, мы уделяли тестированию. Активных тренировок не было»
Бородавко оценил 2-е место Большунова в коньковой гонке на Кубке России в Чусовом.
Александр Большунов стал вторым в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом, проиграв победителю Андрею Мельниченко 0,8 секунды.
«Естественно, болезнь сказалась. Десять дней, которые он провел в Москве, мы уделяли тестированию, чтобы иметь точную информацию. Активных тренировок не было. Скорее всего, не хватило сил», – сказал тренер Юрий Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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