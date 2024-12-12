Юрий Бородавко: «10 дней, которые Большунов провел в Москве, мы уделяли тестированию. Активных тренировок не было»

Бородавко оценил 2-е место Большунова в коньковой гонке на Кубке России в Чусовом.

Александр Большунов стал вторым в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом, проиграв победителю Андрею Мельниченко 0,8 секунды.

«Естественно, болезнь сказалась. Десять дней, которые он провел в Москве, мы уделяли тестированию, чтобы иметь точную информацию. Активных тренировок не было. Скорее всего, не хватило сил», – сказал тренер Юрий Бородавко .