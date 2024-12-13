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Елена Вяльбе: «Устюгов тренировался, готовился, был мотивирован. Думаю, в каких-то гонках он обязательно будет выстреливать»

Елена Вяльбе считает, что Устюгов сможет показать хорошие результаты в сезоне.

Накануне олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов занял 37-е место в гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка России в Чусовом. 

«Мы с ним последний раз виделись в Ханты-Мансийске, он сказал, что будет стартовать по мере своих физических возможностей. Он тренировался, готовился, был мотивирован.

Ждать ли от него высоких результатов? Думаю, как обычно, в каких-то гонках он обязательно будет выстреливать», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ФЛГР
ТАСС
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