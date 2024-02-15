Елена Вяльбе: «Наши соревнования можно сравнивать с международными. Иностранцы за нами следят – конечно, они нам завидуют»
Елена Вяльбе считает, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.
«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют.
Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Она рассказала о своем отношении к международным турнирам.
«Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», – добавила Вяльбе.
Наши соревнования можно сравнивать с международными.
Но сама я международные не смотрю, так что не знаю как там и что.
А если там уже нейросети соревнуются с роботами на космических кораблях? А Вы не смотрите?
Короче, Джабба Хатт как всегда - лишь сказать что у нас лучше по определению. Какому определению? Да фиг его знает.
— Что?
— Белая горячка…
— Да-да, белый, горячий, совсем белый!
Почему человек, которому плевать на все международные соревнования, который заявляет о вечных забугорных заговорах, автографы раздает на латинице?
Нести бред, льстить и аплодировать клиническому вранью диктатора.
Увы, история циклична для РФ.
Была возможность цивилизованного развития, но нет, опять скатились в диктатуру и гулаг.