Елена Вяльбе: «Наши соревнования можно сравнивать с международными. Иностранцы за нами следят – конечно, они нам завидуют»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе считает, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют.

Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Она рассказала о своем отношении к международным турнирам.

«Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», – добавила Вяльбе.

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65 комментариев
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Блин, они там по ходу все Нашу Рашу пересматривают и угорают: мы живем в самой лучшей стране, а все остальные страны нам просто завидуют!
+116
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+113
Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии, чтобы посмотреть соревнования в Тюмени!
+62
-4
+58
Вчера эта новость была, или Вяльбе каждое утро начинает с рассказа как нам завидуют и что ей не интересны международные старты.
+41
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+40
Ответ sabur
Я начинаю сомневаться. Не может, даже самый больной человек , если ты не Соловьёв, каждый день повторять столько тарабарщины. Может случайно запускают в ленту это, и она это сказала еще в декабре перед новогодним столом?)]
Под новогодним)
+31
0
+31
Л - Логика.

Наши соревнования можно сравнивать с международными.
Но сама я международные не смотрю, так что не знаю как там и что.

А если там уже нейросети соревнуются с роботами на космических кораблях? А Вы не смотрите?

Короче, Джабба Хатт как всегда - лишь сказать что у нас лучше по определению. Какому определению? Да фиг его знает.
+28
-2
+26
Я начинаю сомневаться. Не может, даже самый больной человек , если ты не Соловьёв, каждый день повторять столько тарабарщины. Может случайно запускают в ленту это, и она это сказала еще в декабре перед новогодним столом?)]
+25
-1
+24
Ответ Ебздрогыч
Блин, они там по ходу все Нашу Рашу пересматривают и угорают: мы живем в самой лучшей стране, а все остальные страны нам просто завидуют!
Проблема, видимо, в том, что они как раз не угорают, а серьёзно воспринимают ту сатиру и сарказм.
+21
-2
+19
— Всё ясно, делириум тременс.
— Что?
— Белая горячка…
— Да-да, белый, горячий, совсем белый!
+17
-1
+16
А это прекрасная Тюмень. Именно здесь живет знаменитая лыжница Елена Вяльбе, которая очень любит своего Президента.
+13
0
+13
У меня племянница в Тюмени взяла автограф у данной особы. Скинула мне фото по ватсап и меня возник некий диссонанс.
Почему человек, которому плевать на все международные соревнования, который заявляет о вечных забугорных заговорах, автографы раздает на латинице?
+13
-1
+12
Ответ Ебздрогыч
Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии, чтобы посмотреть соревнования в Тюмени!
Тайвань объединился с Китаем, чтобы выставить совместную сборную!
+11
0
+11
Конечно завидуют) у них ведь остались только суррогатные Олимпийские игры да чемпионаты мира, которым до наших Спартакиад как до луны) про игры БРИКС я вообще молчу)
+9
0
+9
Наша Раша- калька с английского скетч-шоу "Литтл Британь"
+9
0
+9
Да, что же с ней творится?! Что творится с главным тренером, во веки веков, СКА и сборной хоккейной? И другими иже с ними? Получается у всех диагноз один - так обзываемая СВО и череда последствий, которым нет конца и края. Ужасно представить, что мы в дальнейшем будем слушать и читать, чем дальше будем отдаляться от мирового спорта. Неужели ещё будет что сказать? Вернут, попросят, приползут, завидуют... Что там ещё?!
+8
0
+8
Какая то агония у наших чинушь от безвыходности, каждый день дичь несут!
+8
-1
+7
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют! Это мы подковали блоху и сделали пирсинг гусенице! Это мы на 80% состоим из запивки. Только мы знаем, как жить вдесятером в однокомнатной квартире. Это мы занимаемся сексом с автомобилями чаще, чем с женщинами! Мы гордо называем свою страну Россия, а иностранцы завистливо говорят РАША! Но, все-таки, она НАША! НАША РАША!
+7
0
+7
Ответ sabur
Я начинаю сомневаться. Не может, даже самый больной человек , если ты не Соловьёв, каждый день повторять столько тарабарщины. Может случайно запускают в ленту это, и она это сказала еще в декабре перед новогодним столом?)]
Может весной ещё хуже будет ....весной всегда обострение ....а этой весной ещё.....ну вообщем сами понимаете
+7
0
+7
шпарят по методичке даже не обрабатывая информацию мозгом
+7
0
+7
Ответ Сергей Маслов
Комментарий удален модератором
Это всё от нищенского салата с икрой
+6
0
+6
Что-то будучи спортсменкой Вяльбе не избегала международных турниров. Ну а то, что иностранцы нам завидуют, говорит лишь о том, что эта мадам весьма дружна с алкоголем либо другими веществами- в здравом уме такое не сказать.
+7
-1
+6
Даже инопланетянес Альфа Центавры отложили все дела и пристально следят за Спартакиадой
+10
-4
+6
"мы живём в самой прекрасной стране на свете..."
+6
-1
+5
Ответ Savardus
Л - Логика. Наши соревнования можно сравнивать с международными. Но сама я международные не смотрю, так что не знаю как там и что. А если там уже нейросети соревнуются с роботами на космических кораблях? А Вы не смотрите? Короче, Джабба Хатт как всегда - лишь сказать что у нас лучше по определению. Какому определению? Да фиг его знает.
джабба хатт аххаххаххаха
+5
0
+5
Ответ Сергей Маслов
Комментарий удален модератором
Не зря же говорят что внешность зеркало души.
+5
-1
+4
Они не завидуют. Они в восхищении, особенно болгары.
+4
0
+4
Человек, который уничтожил Лыжи в России
+6
-3
+3
Ответ Safari
Да, что же с ней творится?! Что творится с главным тренером, во веки веков, СКА и сборной хоккейной? И другими иже с ними? Получается у всех диагноз один - так обзываемая СВО и череда последствий, которым нет конца и края. Ужасно представить, что мы в дальнейшем будем слушать и читать, чем дальше будем отдаляться от мирового спорта. Неужели ещё будет что сказать? Вернут, попросят, приползут, завидуют... Что там ещё?!
Это единственный способ быть у кормушки и на плаву)
Нести бред, льстить и аплодировать клиническому вранью диктатора.
Увы, история циклична для РФ.
Была возможность цивилизованного развития, но нет, опять скатились в диктатуру и гулаг.
+3
0
+3
Как они могут нам завидовать? Они замёрзли ещё прошлой зимой. А кто не замёрз, тот с голоду в прошлом году подох.
+4
-1
+3
Неприятно думать, что иностранцы за мной следят. Приятно думать, что они мне завидуют...
+3
0
+3
Большего бреда сказать невозможно 🤦
+4
-1
+3
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