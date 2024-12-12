Ски-альпинистка Прохорова заплатила 5 тысяч евро для заявки на нейтральный статус: «Это был взнос за рассмотрение. Нас просили прислать чеки в федерацию – круто, если компенсируют»

Ски-альпинистка Прохорова заплатила 5000 евро для заявки на нейтральный статус.

Ранее Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) допустила россиян до соревнований с сезона‑2024/25. Варвара Прохорова в декабре сообщила, что получила нейтральный статус и выступит на этапе Кубка мира по ски‑альпинизму, который стартует 14 декабря в Куршевеле.

– Мы вели переписку с сентября, сами напрямую общались с международной федерацией. Из сложностей – каждый спортсмен самостоятельно должен был заплатить за себя 5 тысяч евро, после этого международная федерация начинала проверку для получения нейтрального статуса. Это был взнос за рассмотрение.

– Вы платили из личных средств или помогла наша Федерация [альпинизма России]?

– Не знаем на данный момент, но нас просили прислать чеки в федерацию. Круто, если компенсируют.

Затем мы заполнили анкеты, нашу экипировку проверили на соответствие определенным цветам. Все это продолжалось до вторника, мы переписывались с международной федерацией, во вторник пришло уведомление о получении нейтрального статуса. Не знаю, все ли ребята уже его получили, может, кому‑то нужно что‑то дослать.

Было сложно в плане ожидания, неделями вели переговоры с международной федерацией по одному вопросу, так что ожидание было томительным.

Безусловно, рада, что есть возможность выступать на международных соревнованиях. Можно проверить себя на фоне сильнейших атлетов мира. Это круто!

Я самостоятельно и сильно заранее позаботилась о том, чтобы получить визу, билетах для выезда. Поэтому я успеваю принять участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в Куршевеле. Довольна тем, что все так сложилось и я могу выступать.

– Вы сейчас уже во Франции?

– Еще нет, к сожалению, из‑за позднего подтверждения статуса не удалось подобрать идеальный билет.

В четверг вылетаю сначала в Италию, во Франции на месте соревнований буду в пятницу утром или днем, – рассказала Прохорова.