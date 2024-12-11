Бьорген о лыжных гонках: «У мужчин слишком много Норвегии. Не хватает соперничества, дуэлей с россиянами, что делает соревнования скучноватыми»
«В женских гонках все хорошо, потому что вернулась Тереза Йохауг, результаты невозможно угадать заранее, многие из звезд стали сильнее и попадают на подиум. И это вызывает больше интереса. Есть Кристине Шистад и шведские девушки в спринте, и это привлекает внимание.
У мужчин, пожалуй, слишком много Норвегии, учитывая, что России нет. Немного не хватает соперничества, что делает соревнования скучноватыми. Не хватает дуэлей со шведами и не в последнюю очередь с россиянами.
Нам нужно серьезное противостояние, жесткие дуэли, толкотня, экшн – чтобы происходило что-то, привлекающее внимание и создающее заголовки в СМИ», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка в подкасте Afterski.
Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России
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