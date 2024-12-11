Бьорген о лыжных гонках: «У мужчин слишком много Норвегии. Не хватает соперничества, дуэлей с россиянами, что делает соревнования скучноватыми»

Марит Бьорген заявила, что в лыжах не хватает соперничества Норвегии и России.

«В женских гонках все хорошо, потому что вернулась Тереза Йохауг , результаты невозможно угадать заранее, многие из звезд стали сильнее и попадают на подиум. И это вызывает больше интереса. Есть Кристине Шистад и шведские девушки в спринте, и это привлекает внимание.

У мужчин, пожалуй, слишком много Норвегии, учитывая, что России нет. Немного не хватает соперничества, что делает соревнования скучноватыми. Не хватает дуэлей со шведами и не в последнюю очередь с россиянами.

Нам нужно серьезное противостояние, жесткие дуэли, толкотня, экшн – чтобы происходило что-то, привлекающее внимание и создающее заголовки в СМИ», – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка в подкасте Afterski.

Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России