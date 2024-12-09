Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
c 13 по 15 декабря в Давосе пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Лыжные гонки
Кубок мира-2024/25
3-й этап
Давос, Швейцария
Расписание гонок
13 декабря
Командный спринт, свободный стиль
Квалификация
18.00
Финалы
20.00 Матч! Арена
14 декабря
Спринт, свободный стиль
Квалификация
16.45
Финалы
19.15 Матч! Арена
15 декабря
Мужчины, 20 км, классический стиль
13.30 Матч! Арена
Женщины, 20 км, классический стиль
16.00 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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