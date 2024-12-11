Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова получила нейтральный статус и выступит на Кубке мира

Российская ски‑альпинистка Варвара Прохорова получила нейтральный статус.

Ранее Международная федерация ски‑альпинизма (ISMF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Первый этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет во Франции с 14 по 15 декабря. Ранее Прохорова сообщала, что у нее на руках визы и билеты, но все еще нет самого статуса.

«Господи. Мне только что дали нейтральную лицензию!» – написала спортсменка в телеграм-канале.

Прохорова о нейтральном статусе: «Я всю карьеру стремилась к олимпийскому успеху. То, что сейчас происходит, это уже приятные хлопоты»