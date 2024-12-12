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Елена Вяльбе: «Могу представить, как Большунову обидно проиграть менее секунды. Но тем интереснее наш вид спорта»

Елена Вяльбе оценила проигрыш Большунова в «разделке» на Кубке России в Чусовом.

Александр Большунов стал вторым в коньковой «разделке» на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом, проиграв победителю Андрею Мельниченко 0,8 секунды.

«Гонку посмотреть не смогла, к сожалению. Но результаты, конечно, видела. Очень круто, что тут сказать. Могу представить, как обидно Саше проиграть менее секунды. Но тем интереснее наш вид спорта, раз в такой борьбе проходят старты.

А что касается Андрея Мельниченко, то он стреляный воробей, это его гонки», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoАлександр Большунов
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
logoКубок России
лыжные гонки
logoАндрей Мельниченко
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