Вяльбе – на вопрос, как дела у Большунова: «Слава богу, ничего страшного нет»

Елена Вяльбе заявила, что довольна тем, как начался сезон у лыжников.

– Неоптимальные кондиции Александра Большунова и уход в декрет Вероники Степановой вызвали наверху определенную перестройку?

– Несомненно, так можно сказать.

– Как дела у Большунова?

– Слава богу, ничего страшного нет.

– В целом, удовлетворены началом сезона?

– Очень. Начало получилось интересным. Все спортсмены заряжены на борьбу. Очень хорошая обстановка в сборной команде и не только. Повезло с погодой в Хакасии – благоприятная для лыжников температура, было достаточно снега, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?