Вяльбе – на вопрос, как дела у Большунова: «Слава богу, ничего страшного нет»
Елена Вяльбе заявила, что довольна тем, как начался сезон у лыжников.
– Неоптимальные кондиции Александра Большунова и уход в декрет Вероники Степановой вызвали наверху определенную перестройку?
– Несомненно, так можно сказать.
– Как дела у Большунова?
– Слава богу, ничего страшного нет.
– В целом, удовлетворены началом сезона?
– Очень. Начало получилось интересным. Все спортсмены заряжены на борьбу. Очень хорошая обстановка в сборной команде и не только. Повезло с погодой в Хакасии – благоприятная для лыжников температура, было достаточно снега, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ОКР
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