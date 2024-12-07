Елена Вяльбе: «Для меня спортсмен года – Большунов. Он был в феерической форме»
Елена Вяльбе назвала лыжника Александра Большунова спортсменом года.
Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. В сезоне-2023/24 он выиграл общий зачет Кубка России, также неоднократно побеждал на чемпионате страны и Спартакиаде.
«Для меня спортсмен года – Александр Большунов. В лыжах все измеряется сезонами, а в сезоне-23/24 он выступал на всех этапах Кубка России, на чемпионате России, на Спартакиаде и проиграл только две гонки. Это говорит о том, что он был в феерической форме», – отметила президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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