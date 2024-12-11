Бородавко о словах Черноусова про Большунова: «Я знаю, что у Александра настрой бегать еще 10-12 лет»

Бородавко заявил, что у Большунова есть настрой соревноваться еще много лет.

Александру Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам.

– Как здоровье Александра? Он готов полноценно провести этап?

– Да, он получил допуск, и завтра мы планируем стартовать. Надеемся провести этап в штатном режиме, без пропусков. Настрой хороший, но, конечно, сейчас главное – здоровье. Поэтому рано говорить о настрое только на победу. Когда будет отличное физическое состояние, тогда и победы непременно будут.

– Об общем зачете Кубка России тоже пока думать рано, но Большунов еще поборется за победу?

– Поберется! Конечно, сейчас мыслей об общем зачете нет, нам надо спокойно вернуться в ритм. А так, я уверен, что борьба за победу возможна. Все спортсмены стараются победить.

– Илья Черноусов считает, что Большунову надо было заканчивать карьеру пару лет назад. А вы как считаете?

– У каждого спортсмена свое видение результатов. А что касается Александра Большунова, то я знаю, что у него настрой бегать еще 10-12 лет, – сказал Юрий Бородавко.