Бородавко о словах Черноусова про Большунова: «Я знаю, что у Александра настрой бегать еще 10-12 лет»
Александру Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам.
– Как здоровье Александра? Он готов полноценно провести этап?
– Да, он получил допуск, и завтра мы планируем стартовать. Надеемся провести этап в штатном режиме, без пропусков. Настрой хороший, но, конечно, сейчас главное – здоровье. Поэтому рано говорить о настрое только на победу. Когда будет отличное физическое состояние, тогда и победы непременно будут.
– Об общем зачете Кубка России тоже пока думать рано, но Большунов еще поборется за победу?
– Поберется! Конечно, сейчас мыслей об общем зачете нет, нам надо спокойно вернуться в ритм. А так, я уверен, что борьба за победу возможна. Все спортсмены стараются победить.
– Илья Черноусов считает, что Большунову надо было заканчивать карьеру пару лет назад. А вы как считаете?
– У каждого спортсмена свое видение результатов. А что касается Александра Большунова, то я знаю, что у него настрой бегать еще 10-12 лет, – сказал Юрий Бородавко.
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