Илья Черноусов: «Большунову нужно было заканчивать бегать, когда перестали пускать на международные соревнования»
Лыжник Черноусов считает, что Большунову нужно было завершать карьеру в 2022-м.
«Вообще не слежу за российскими соревнованиями, но могу сказать, что Большунову нужно было заканчивать бегать, когда перестали пускать на международные соревнования. Это мое мнение», – сказал бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
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