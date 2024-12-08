Илья Черноусов: «Большунову нужно было заканчивать бегать, когда перестали пускать на международные соревнования»

Лыжник Черноусов считает, что Большунову нужно было завершать карьеру в 2022-м.

«Вообще не слежу за российскими соревнованиями, но могу сказать, что Большунову нужно было заканчивать бегать, когда перестали пускать на международные соревнования. Это мое мнение», – сказал бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с марта 2022 года.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?