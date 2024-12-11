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Серохвостов о Большунове: «Когда в изоляции все выигрываешь, становится довольно скучно. Вот ты двадцатикратный чемпион России, выиграешь в 21‑й раз, и что?»

Даниил Серохвостов считает, что Большунову сложно мотивировать себя в изоляции.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. 

– Большунов не очень здорово начал сезон, уехал со второго этапа Кубка России. Как думаешь, что с ним происходит?

– Я слышал, что он болел, когда они были в Ханты-Мансийске. Когда ты бегаешь больным, понятное дело, это тяжело. А так, даже не могу предположить.

– Некоторые говорят, что это связано с мотивацией.

– Когда ты все выигрываешь, мне кажется, скучно. Но я с таким не сталкивался, ха-ха. Но да, наверное, когда ты в изоляции все выигрываешь, становится довольно скучно. Вот ты двадцатикратный чемпион России, выиграешь в 21‑й раз, и что? Какая разница? Тяжело этим себя замотивировать, – сказал биатлонист. 

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?

«Он и на Кубке мира всех порвал бы». Серохвостов доминирует и празднует в стиле Фуркада

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
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