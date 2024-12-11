Юрий Бородавко: «Большунов завтра выйдет на старт Кубка России в Чусовом. Форма не идеальная, на состояние посмотрим»

Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.

Об этом сообщил тренер лыжников Юрий Бородавко .

Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. Сообщалось, что лыжник переболел ковидом.

«Саша сегодня проделал определенную работу и завтра выйдет на старт. Но форма не идеальная, все-таки 10 дней провел в Москве, провел лечение. Саша будет стартовать и на его состояние посмотрим завтра», – сказал Бородавко.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 12 по 15 декабря. В программе – коньковые гонки с раздельным стартом, коньковые спринты и классические гонки преследования.