Юрий Бородавко: «Большунов завтра выйдет на старт Кубка России в Чусовом. Форма не идеальная, на состояние посмотрим»
Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.
Об этом сообщил тренер лыжников Юрий Бородавко.
Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. Сообщалось, что лыжник переболел ковидом.
«Саша сегодня проделал определенную работу и завтра выйдет на старт. Но форма не идеальная, все-таки 10 дней провел в Москве, провел лечение. Саша будет стартовать и на его состояние посмотрим завтра», – сказал Бородавко.
Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 12 по 15 декабря. В программе – коньковые гонки с раздельным стартом, коньковые спринты и классические гонки преследования.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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