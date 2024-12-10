Юрий Бородавко: «Большунов приехал в Чусовой. В среду после тренировки будет окончательное решение по участию в гонке»
Решение по участию Большунова в гонке Кубка России в Чусовом примут в среду.
Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко. 12 декабря на этапе Кубка России в Чусовом пройдут коньковые «разделки».
– Александр приехал, он уже здесь в гостинице, отдыхает. В среду после тренировки будет окончательное решение [по участию в гонке], еще до обеда.
– Можете оценить – скорее да или все же нет?
– Скорее да.
– Как у него состояние в целом?
– В целом все нормально. Чувствует, что в предыдущие дни не было возможности полноценно тренироваться.
Самое главное было пройти обследование и убедиться в том, что организм готов и можно безболезненно принимать участие в соревнованиях и тренировках. Потому что неведение – это самое страшное, когда не знаешь, в каком состоянии находится организм. Поэтому было принято такое решение, – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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