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Большунов приедет на третий этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовой

Бородавко сообщил, что у Большунова нет запрета от врачей на соревнования.

Александр Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. Ранее Юрий Бородавко сообщил, что лыжник переболел ковидом. 

«Обследование завершилось, он получил ряд рекомендаций. Завтра еще с утра он будет присутствовать на восстановительных процедурах. И после приезда в Чусовой он примет решение, будет стартовать или нет.

Каких-то запретов на тренировки и соревновательную деятельность не было получено. Какие именно процедуры он делает, я не могу раскрыть», – сказал Бородавко.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Чусовом с 12 по 15 декабря.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoЮрий Бородавко
лыжные гонки
Р-Спорт
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
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