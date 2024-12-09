Большунов приедет на третий этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовой

Бородавко сообщил, что у Большунова нет запрета от врачей на соревнования.

Александр Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. Ранее Юрий Бородавко сообщил, что лыжник переболел ковидом.

«Обследование завершилось, он получил ряд рекомендаций. Завтра еще с утра он будет присутствовать на восстановительных процедурах. И после приезда в Чусовой он примет решение, будет стартовать или нет.

Каких-то запретов на тренировки и соревновательную деятельность не было получено. Какие именно процедуры он делает, я не могу раскрыть», – сказал Бородавко.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Чусовом с 12 по 15 декабря.