Вяльбе о Каличевой и Никитиной: «Может быть, их фамилии – открытие для тех, кто не знаком близко с лыжными гонками, но нам эти девушки хорошо известны»
– Для широкой публики 22-летняя Арина Каличева и ровно выступавшая Екатерина Никитина, которой только 18 лет, – это новые имена.
– Алине Пеклецовой тоже 18. Может быть, названные фамилии являются открытием для тех, кто близко не знаком с лыжными гонками. Но нам эти девушки хорошо известны.
Каличеву, впрочем, ее тренер долго вел сам. Он только сейчас передал ее в юниорскую команду. Радует, что молодые ребята и девчонки дерзко разбираются с более опытными спортсменами.
– Каличева в дистанционных гонках всякий раз была призером: трижды финишировала второй и один раз третьей. Бегала бы спринт, наверняка занимала бы сейчас в общем зачете 2 место.
– Сложно сказать, пошло бы ей это в плюс или нет. Если понимаешь, что спринт совсем не твое, зачем дергаться?! Лучше провести тренировку и хорошенько подготовиться к следующему старту, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
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