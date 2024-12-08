Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, заняв весь подиум.
В десятке финишировали Харальд Амундсен (1-е место), Ян Томас Йенссен (2-е), Мартин Левстрем Ниенге (3-е), Симен Хегстад Крюгер (4-е), Андреас Рее (7-е), Йоханнес Клэбо (8-е), Пол Гульберг (10-е).
На данный момент представители мужской команды выиграли пять гонок сезона из шести.
В скиатлоне лучшим после норвежцев стал американец Гас Шумахер (5-е).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости