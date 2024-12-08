Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, заняв весь подиум.

В десятке финишировали Харальд Амундсен (1-е место), Ян Томас Йенссен (2-е), Мартин Левстрем Ниенге (3-е), Симен Хегстад Крюгер (4-е), Андреас Рее (7-е), Йоханнес Клэбо (8-е), Пол Гульберг (10-е).

На данный момент представители мужской команды выиграли пять гонок сезона из шести.

В скиатлоне лучшим после норвежцев стал американец Гас Шумахер (5-е).