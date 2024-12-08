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Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Семеро норвежцев вошли в топ-10 скиатлона на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере, заняв весь подиум.

В десятке финишировали Харальд Амундсен (1-е место), Ян Томас Йенссен (2-е), Мартин Левстрем Ниенге (3-е), Симен Хегстад Крюгер (4-е), Андреас Рее (7-е), Йоханнес Клэбо (8-е), Пол Гульберг (10-е).

На данный момент представители мужской команды выиграли пять гонок сезона из шести.

В скиатлоне лучшим после норвежцев стал американец Гас Шумахер (5-е).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoСимен Хегстад Крюгер
logoКубок мира
logoПол Гульберг
Ян Томас Йенссен
Гас Шумахер
logoсборная США
лыжные гонки
Андреас Фьюрен Рее
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
logoХаральд Амундсен
logoМартин Левстрем Ниенге
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