⚡️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Крюгер – 2-й, Амундсен – 3-й
Норвежец Мартин Ниенге победил в «разделке» на Кубке мира по лыжам в Лиллехаммере.
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 22.58,8
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 4,1
3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 7,8
4. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 10,2
5. Андреас Рее (Норвегия) – 10,4
6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 38,3
7. Фридрих Мох (Германия) – 40,1
8-9. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 49,5
8-9. Мика Фермойлен (Австрия) – 49,5
10. Пол Гульберг (Норвегия) – 50,5
11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 51,7
12. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 55,3
13. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 57,3
14. Арси Руусканен (Финляндия)
15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.01,4
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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