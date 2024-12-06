⚡️ Лыжи. Кубок мира. Ниенге выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Крюгер – 2-й, Амундсен – 3-й

Норвежец Мартин Ниенге победил в «разделке» на Кубке мира по лыжам в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 2-й этап Лиллехаммер, Норвегия Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 22.58,8 2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 4,1 3. Харальд Амундсен (Норвегия) – 7,8 4. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 10,2 5. Андреас Рее (Норвегия) – 10,4 6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 38,3 7. Фридрих Мох (Германия) – 40,1 8-9. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 49,5 8-9. Мика Фермойлен (Австрия) – 49,5 10. Пол Гульберг (Норвегия) – 50,5 11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 51,7 12. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 55,3 13. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 57,3 14. Арси Руусканен (Финляндия) 15. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.01,4 Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере