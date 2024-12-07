Сундлинг о победном спринте в Лиллехаммере: «Здесь я одержала свою первую победу на Кубке мира. Приятно снова оказаться тут»
Йонна Сундлинг прокомментировала свою победу на эатпе Кубка мира в Лиллехаммере.
Сегодня шведская лыжница выиграла спринт свободным стилем.
«Ох, это было так здорово. Я чувствовала себя хорошо, а лыжи действительно были отличными. Так что я лишь старалась выступить настолько хорошо, насколько возможно.
Здесь я одержала свою первую победу на Кубке мира [в 2018 году], поэтому приятно снова оказаться тут и пробежать спринт», – сказала Сундлинг.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FIS
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