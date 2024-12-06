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Юрий Бородавко: «Большунов точно переболел ковидом – очень высокие антитела. По участию в следующем этапе Кубка России прогнозов давать не можем»

Лыжник Александр Большунов переболел коронавирусом.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. С масс-старта в Вершине Теи он снялся и уехал домой проходить дополнительное обследование. 

«Стопроцентной ясности пока нет. Обследования еще продолжаются. Одно уже точно можно сказать: у него очень высокие антитела, так что он точно переболел ковидом. От этого все и идет. По участию в следующем этапе Кубка России пока прогнозы давать не можем», – сказал Бородавко.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
лыжные гонки
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