Елена Вяльбе: «У Большунова есть проблемы, разговаривала с ним вчера. Будем надеяться, что ничего серьезного»

Елена Вяльбе рассказала, что лыжник Александр Большунов испытывает проблемы.

Сегодня в классическом спринте на Кубке России победили Сергей Ардашев и Анастасия Фалеева . Большунов выбыл в четвертьфинале – в текущем сезоне он не попал в призы в четырех гонках из пяти.

– Гонки – просто супер! Было очень жарко, особенно у мужчин. Ардашев выиграл с небольшим отрывом, а ребята за второе и третье места боролись до самой последней секунды. Фалеева показала себя во всей красе, одержала победу с хорошим отрывом. За второе и третье места девчонки тоже боролись до последнего. Классно!

– Обидно за семью Горбуновых. Лидия и Иван заняли четвертые места.

– В этом сезоне они уже были на пьедестале. Конечно, четвертое место – это всегда обидно. Но можно вспомнить Легкова, который очень часто был четвертым, но в самый нужный момент «выстрелил» и завоевал золотую медаль на Олимпиаде. Надеюсь, Лидия и Иван от этого станут только сильнее.

– Как Большунов сейчас?

– Есть проблемы. Будем надеяться, что ничего серьезного. Разговаривала с ним вчера. Надеюсь, что эти проблемы мы решим.

– В столовой он угостил нас тирамису. Вы не пробовали?

– Да, он здесь каждый год уже что‑то делает. И пироги пек, и пельмени лепил, бургеры были, пиццу вкусную делал. Здорово! Думаю, это больше для отвлечения, особенно тогда, когда не все получается, чтобы лишний раз не загонять себя. Лично я больше всего отвлекаюсь на кухне, вообще ни о чем не думаю, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.