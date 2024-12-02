Елена Вяльбе: «Давайте спокойнее относиться к результатам Большунова. Он же не робот, он человек, дайте ему время восстановиться»

Елена Вяльбе считает, что к Новому году Большунов наберет форму.

Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в четырех из пяти гонок на Кубке России.

«Все мы люди, поэтому давайте просто спокойнее относиться к результатам Саши Большунова. Все придет в свое русло. Он же не робот, он человек, дайте ему время полностью восстановиться.

Болезнь у него все-таки не была такой простой, чтобы он так быстро набрал форму. У нас сейчас и Алексея Червоткина нет, и Никита Денисов не бежит. То есть все ребята реально болели, и Большунов еще не совсем восстановился. К Новому году Саша, конечно, обретет свою привычную форму», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?