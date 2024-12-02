Елена Вяльбе: «Давайте спокойнее относиться к результатам Большунова. Он же не робот, он человек, дайте ему время восстановиться»
Елена Вяльбе считает, что к Новому году Большунов наберет форму.
Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в четырех из пяти гонок на Кубке России.
«Все мы люди, поэтому давайте просто спокойнее относиться к результатам Саши Большунова. Все придет в свое русло. Он же не робот, он человек, дайте ему время полностью восстановиться.
Болезнь у него все-таки не была такой простой, чтобы он так быстро набрал форму. У нас сейчас и Алексея Червоткина нет, и Никита Денисов не бежит. То есть все ребята реально болели, и Большунов еще не совсем восстановился. К Новому году Саша, конечно, обретет свою привычную форму», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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