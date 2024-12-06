Йохауг о победе в «разделке»: «Ощущения фантастические! После этапа в Руке я сильно устала, в голове была пустота»
Тереза Йохауг оценила победу в разделке на Кубке мира в Лиллехаммере.
«Ощущения фантастические! Было очень здорово. Прошлая неделя была достаточно сложной, после этапа в Руке я сильно устала. Одно дело – лыжные гонки, но есть еще куча вещей, которые отнимают силы. У меня в голове была пустота.
Сегодня было забавно, что Пол Миккельспласс (тренер сборной Норвегии – Sports) кричал мне на последнем подъеме: ты проигравшая, но сегодня ты победишь! Бороться на трассе под такие слова – это нечто.
Сегодня я действительно билась ради того, чтобы из проигравшей превратиться в победительницу», – сказала Йохауг.
Слова про «проигравшую» – отсылка к статье шведского журналиста Томаса Петтерссона, который после этапа в Руке написал, что Йохауг была «единственной проигравшей».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
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