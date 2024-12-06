Йохауг о победе в «разделке»: «Ощущения фантастические! После этапа в Руке я сильно устала, в голове была пустота»

Тереза Йохауг оценила победу в разделке на Кубке мира в Лиллехаммере.

«Ощущения фантастические! Было очень здорово. Прошлая неделя была достаточно сложной, после этапа в Руке я сильно устала. Одно дело – лыжные гонки, но есть еще куча вещей, которые отнимают силы. У меня в голове была пустота.

Сегодня было забавно, что Пол Миккельспласс (тренер сборной Норвегии – Sports) кричал мне на последнем подъеме: ты проигравшая, но сегодня ты победишь! Бороться на трассе под такие слова – это нечто.

Сегодня я действительно билась ради того, чтобы из проигравшей превратиться в победительницу», – сказала Йохауг.

Слова про «проигравшую» – отсылка к статье шведского журналиста Томаса Петтерссона, который после этапа в Руке написал, что Йохауг была «единственной проигравшей».