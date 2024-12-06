Восемь норвежских лыжников попали в топ-10 в коньковой «разделке» на Кубке мира
Восемь норвежцев попали в топ-10 в коньковой «разделке» на Кубке мира по лыжам.
Мартин Левстрем Ниенге, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Амундсен, Ивер Тильхейм Андерсен, Андреас Рее и Маттис Стенсхаген заняли места с первого по шестое соответственно.
Эйнар Хедегарт финишировал восьмым, Пол Гульберг – десятым.
12-е и 13-е места также заняли норвежцы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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