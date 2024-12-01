Пять норвежских лыжников попали в топ-6 в масс-старте на Кубке мира в Руке
Пять норвежских лыжников попали в топ-6 в масс-старте на Кубке мира в Руке.
Харальд Амундсен выиграл гонку, Ян Томас Йенссен стал вторым, Мартин Ниенге – третьим, Андреас Рее – пятым и Симен Хегстад Крюгер – шестым.
Единственным ненорвежским лыжником, которому удалось попасть в топ-6, стал австриец Мика Фермойлен – он четвертый.
Еще два норвежца – Пол Гульберг и Эмиль Иверсен – финишировали 12-м и 13-м.
Йоханнес Клэбо не выступал в гонке из-за недомогания.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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