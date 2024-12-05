Бородавко о медобследовании Большунова: «Часть тестирований прошел. Стопроцентного понимания пока нет»

Тренер Александра Большунова рассказал, что лыжник сейчас проходит обследование.

Трехкратный олимпийский чемпион Большунов ранее пропустил масс-старт на Кубке России в Вершине Теи и отправился в Москву на дополнительное обследование.

«Все в процессе. Это так быстро не решается. Самая жаркая пора встреч. Какую-то часть тестирований, анализов прошел. Это комплексное обследование. Стопроцентного понимания пока нет. Договариваемся о встречах в нескольких учреждениях.

На что похожа болезнь? Что касается здоровья спортсмена, это сугубо личное дело. Не намерен распространять информацию», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко .