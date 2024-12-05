Бородавко о медобследовании Большунова: «Часть тестирований прошел. Стопроцентного понимания пока нет»
Тренер Александра Большунова рассказал, что лыжник сейчас проходит обследование.
Трехкратный олимпийский чемпион Большунов ранее пропустил масс-старт на Кубке России в Вершине Теи и отправился в Москву на дополнительное обследование.
«Все в процессе. Это так быстро не решается. Самая жаркая пора встреч. Какую-то часть тестирований, анализов прошел. Это комплексное обследование. Стопроцентного понимания пока нет. Договариваемся о встречах в нескольких учреждениях.
На что похожа болезнь? Что касается здоровья спортсмена, это сугубо личное дело. Не намерен распространять информацию», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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