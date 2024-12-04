Бородавко о Большунове: «Сегодня только первый день обследования. Говорить о чем-то еще рано»
Александр Большунов начал проходить обследование.
Трехкратный олимпийский чемпион уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России.
«Сегодня только первый день обследования. Поэтому говорить о чем-то еще рано.
Федерация с ним на связи», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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