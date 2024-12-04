Бородавко о Большунове: «Сегодня только первый день обследования. Говорить о чем-то еще рано»

Александр Большунов начал проходить обследование.

Трехкратный олимпийский чемпион уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России.

«Сегодня только первый день обследования. Поэтому говорить о чем-то еще рано.

Федерация с ним на связи», — сказал Бородавко.