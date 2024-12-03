Бородавко о Большунове: «Скорее всего, недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать»

Юрий Бородавко рассказал о проблемах Александра Большунова со здоровьем.

Лыжник уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России, чтобы пройти медицинское обследование.

«Он переболел в Ханты-Мансийске. Не может вернуться в нормальное состояние. Обсудили и решили, что он должен поехать домой, дообследоваться, полностью выздороветь и потом только приступить к тренировкам.

Скорее всего, недолечился, что-то до сих пор находится в организме и не дает в полной мере работать. Думаю, сегодня уже должно начаться обследования. После будут известны сроки возможного возвращения», – сказал тренер.