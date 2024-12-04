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Ски-альпинисты первыми из российских спортсменов получили возможность отобраться на Олимпиаду-2026

Российские ски-альпинисты получили возможность отобраться на Олимпиаду-2026.

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях с сезона-2024/25 в нейтральном статусе. 

Председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма России Андрей Романов сообщил, что пятеро российских спортсменов подали заявки на получение нейтрального статуса. 

«Пять наших спортсменов подали документы на получение нейтрального статуса, чтобы иметь возможность выступать на этапах Кубка мира и отобраться на Олимпийские игры.

Если и этот сезон россияне пропустили бы, то они точно не смогли бы отобраться на Игры в Италию. Но и сейчас добиться права выступить на Олимпиаде будет очень непросто.

Конкуренция в этом виде спорта очень высокая, ски-альпинизм очень развит в Европе, особенно в приальпийских странах (Италия, Франция, Германия, Швейцария, Франция), сильные спортсмены есть в Испании, Словакии, Польше, Южной Корее, Китае. Но мы постараемся сделать все, чтобы достойно конкурировать с ними», – сказал Романов. 

Российские спортсмены планируют выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдет с 10 по 13 января в Шахдаге (Азербайджан).

Соревнования по ски-альпинизму в 2026 году дебютируют в программе Олимпийских игр. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
ски-альпинизм
ТАСС
logoОлимпийская сборная России
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