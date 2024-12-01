Роман Репилов: «С весны начну готовить сани в соответствии с новыми международными требованиями. После Олимпийских игр все будут ездить практически на одинаковых»

Роман Репилов рассказал о важных изменениях в мировом санном спорте.

«Международная федерация санного спорта (FIL) этим летом выработала новые технические требования к саням, которые, скорее всего, начнут действовать после Олимпиады. В отношении геометрии саней, их габаритов будут действовать очень жесткие правила, поэтому нам остается теперь экспериментировать только с новыми материалами, компоновками и так далее. Ну и полозьями тоже.

Поэтому предстоящий сезон в плане поиска оптимальных параметров инвентаря будет заключительным, а с весны начну готовить сани в соответствии с новыми международными требованиями. После Олимпийских игр все саночники будут ездить практически на одинаковых санях.

Международная федерация, я думаю, хочет как-то нивелировать преимущество лидеров мирового санного спорта, но все равно в итоге получится так, что лучший результат будут показывать те, кто больше работает, кто задействовал большое количество инженеров, механиков. Лично мне проще будет в такой ситуации, когда все ограничено жесткими рамками, да и механикам сборной тоже», – сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту Репилов .

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.