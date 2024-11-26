Тарасова о словах Трусовой про отбор на Олимпиаду-2026: «Я не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно»

Татьяна Тарасова не верит, что Александра Трусова сможет отобраться на Олимпиаду.

Трусова в подкасте Первого канала заявила, что в случае допуска российских фигуристов к Олимпиаде 2026 года готова восстановить форму и принять участие в отборе на Игры.

«Говорить — не значит сделать. Возможно ли восстановить форму? Почему нет? Многие восстанавливали, рожали детей, возвращались через два года. Что ей мешает?

Я видела ее на катке, мне кажется, что у нее нет никаких противопоказаний по здоровью.

Я верю, что это возможно, но я не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно. Она говорила, что в этом сезоне будет кататься, прошли прокаты, она перестала кататься, соревнования прошли без нее. Я буду рада увидеть ее на отборочных соревнованиях», — сказала Тарасова.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале