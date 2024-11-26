9

Тарасова о словах Трусовой про отбор на Олимпиаду-2026: «Я не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно»

Татьяна Тарасова не верит, что Александра Трусова сможет отобраться на Олимпиаду.

Трусова в подкасте Первого канала заявила, что в случае допуска российских фигуристов к Олимпиаде 2026 года готова восстановить форму и принять участие в отборе на Игры. 

«Говорить — не значит сделать. Возможно ли восстановить форму? Почему нет? Многие восстанавливали, рожали детей, возвращались через два года. Что ей мешает?

Я видела ее на катке, мне кажется, что у нее нет никаких противопоказаний по здоровью.

Я верю, что это возможно, но я не могу сказать, что верю, что это для Саши возможно. Она говорила, что в этом сезоне будет кататься, прошли прокаты, она перестала кататься, соревнования прошли без нее. Я буду рада увидеть ее на отборочных соревнованиях», — сказала Тарасова. 

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
ТАСС
logoсборная России
logoТатьяна Тарасова
logoОлимпиада-2026
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александра Трусова: «Если нужно будет пройти отбор на Олимпиаду, выберу тот тренерский штаб, который предложит лучшие условия. Будет видно»
175вчера, 17:48
Тарасова об игре Медведевой за «Динамо»: «За это будет большая зарплата, думаю. У меня на тренировках по ОФП был футбол»
615 ноября, 14:42
Мария Бутырская: «В теории, Трусова действительно может попасть на Олимпиаду в Милане, она не такая уж и старая, скажем так»
421 ноября, 11:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Самый дорогой каскад, самое продолжительное вращение, максимум баллов за минуту: объявлены условия первого челленджа «Лиги чемпионов»
312 минут назад
«Как и обещала, видео с тренировки🐎». Горбачева показала, как скачет на лошади
1158 минут назадВидео
Игнатов хотел бы, чтобы Трусова вернулась в спорт: «Было бы интересно посмотреть, как она смогла бы это все реализовать»
48сегодня, 10:37
Алексей Ягудин: «Мы все прекрасно понимаем, что сейчас отрезаны от мирового спорта, это не должно препятствовать развитию фигурного катания»
9сегодня, 10:26
Худайбердиева о танцах на льду: «Тенденция «уравнивания» всех пар. Я не со всеми способами и методами согласна, но я не судья, решать не мне»
29сегодня, 10:10
Худайбердиева об отношениях с Галлямовым: «Мы завидные холостяки нашей взрослой сборной, не надо искать объяснений»
69сегодня, 07:21
Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»
50сегодня, 06:19
Алена Леонова на слова Михаила Кержакова о токсичности фигурного катания: «В футболе не так много жарких споров в комментариях, потому что это командный спорт»
23сегодня, 05:54
Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»
15сегодня, 05:36
Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»
38сегодня, 05:29
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
323 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2323 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00