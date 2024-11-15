Легкоатлет Скулин хочет выступить на зимней Олимпиаде в бобслее: «Почему бы и нет, жизнь спортсмена короткая, нужно все успеть попробовать»

Легкоатлет Владислав Скулин хочет выступить на зимней Олимпиаде в бобслее.

Скулину 22 года, он бронзовый призер командного чемпионата России в беге на стометровке. В начале ноября на Кубке страны по бобслею в Сочи он выступал в роли разгоняющего в экипаже боба-четверки под управлением Степана Дубинко и занял пятое место.

«Теперь я могу мечтать о том, чтобы выступить не только на летних Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, но и о зимней Олимпиаде. Почему бы нет? Я считаю, что у меня есть шансы принять участие в обоих турнирах. Нужно набраться опыта, не пропускать тренировки и добросовестно готовиться.

Впервые я попробовал себя в бобслее в конце сентября, когда в Подмосковье проходил турнир по боб-стартам. Мой хороший знакомый Алексей Лаптев, который успешно выступает и в легкой атлетике, и в бобслее, предложил мне попробовать себя в этом виде спорта. Не прошло и двух недель, как я уже выступал на боб-стартах. Почему бы и нет, жизнь спортсмена короткая, нужно все успеть попробовать.

Было ли страшно на первом спуске? Скорей непривычно, все-таки новые ощущения для организма, большие перегрузки, скорость. Перед тем, как выступить на Кубке России, мне удалось совершить на тренировках спусков пять-шесть. Поэтому пятое место на Кубке России после недели тренировок я пока могу занести себе в актив, очень благодарен ребятам, которые были со мной в одном экипаже, они большие молодцы.

Тренировочные программы спринтера и бобслеиста во многом очень похожи, хотя есть отдельные технические моменты, которые можно отрабатывать на сборах», – отметил Скулин.