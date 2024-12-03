Губерниев о Большунове: «В каждой гонке участвовать и добиваться успеха – сейчас не главное. Тем более что гонки проходят там, где черти проходят»

Дмитрий Губерниев объяснил форму Александра Большунова на старте сезона.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В текущем сезоне он не попал на подиум в четырех гонках из пяти на Кубке России. Сегодня стало известно, что спортсмен пройдет дополнительное медобследование в Москве.

«Состояние Большунова? Думаю, тут все вместе – мотивация и здоровье. Улетел в Москву на дополнительное обследование, значит, чувствует себя не очень здорово, чтобы побеждать. Пусть занимается здоровьем, после вернется и всех победит.

Сейчас не главное – в каждой гонке участвовать и добиваться успеха, тем более что гонки проходят там, где черти проходят. Поэтому Александр вернется, так скажем, к телевизионным этапам», – сказал спортивный комментатор Губерниев .