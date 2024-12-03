Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и пройдет дополнительное обследование

Александр Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи.

Завтра на втором этапе Кубка России в Вершине Теи пройдет коньковый масс-старт на 20 км.

«Главная новость на сегодня, здесь в Вершине Теи в Хакасии, это то, что Александр Большунов , один из лидеров мировых лыжных гонок, в последней гонке этого этапа участия не примет.

Он уже уехал домой на дополнительное обследование. Тренеры и врачи сборной пытаются понять, что с ним происходит и почему ему не удается выдать тот максимум, на который он готов», – сказал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов .

В этом сезоне Большунов не попал в призы в четырех из пяти гонок на Кубке России.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?