Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи и пройдет дополнительное обследование
Александр Большунов пропустит масс-старт на этапе Кубка России в Вершине Теи.
Завтра на втором этапе Кубка России в Вершине Теи пройдет коньковый масс-старт на 20 км.
«Главная новость на сегодня, здесь в Вершине Теи в Хакасии, это то, что Александр Большунов, один из лидеров мировых лыжных гонок, в последней гонке этого этапа участия не примет.
Он уже уехал домой на дополнительное обследование. Тренеры и врачи сборной пытаются понять, что с ним происходит и почему ему не удается выдать тот максимум, на который он готов», – сказал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.
В этом сезоне Большунов не попал в призы в четырех из пяти гонок на Кубке России.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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