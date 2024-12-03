Дмитрий Васильев: «В лыжных гонках можно без проблем бегать до 40 лет и быть в неплохой форме. Думаю, Большунов еще выступит на Олимпиаде и сделает это успешно»
Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В текущем сезоне он не попал на подиум в четырех гонках из пяти на Кубке России.
«Во-первых, форма даже у великих спортсменов не держится вечно, всегда бывают спады. Возможно, это один из вариантов пропуска сезона, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде в Милане в 2026 году. Чисто гипотетически наши спортсмены еще могут принять там участие.
Возможно, делается сознательный спад с тем, чтобы подготовиться к Играм-2026. Не стал бы исключать такой вариант развития событий. А так, не сомневаюсь, что у Саши все в порядке», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
На данный момент российские лыжники не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Безусловно, ему (Большунову) не хватает мотивации, потому что когда ты чувствуешь в себе колоссальные силы, то хочешь завоевать как можно больше золотых олимпийских медалей. Печально, что сейчас такой возможности нет, но так сложилась жизнь.
Не все еще потеряно. Лыжные гонки – не самый молодой вид спорта, там можно без проблем бегать до 40 лет и быть в неплохой форме. Я думаю, что Саша еще обязательно выступит на Олимпиаде и сделает это успешно», – отметил Васильев.
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