Дмитрий Васильев: «В лыжных гонках можно без проблем бегать до 40 лет и быть в неплохой форме. Думаю, Большунов еще выступит на Олимпиаде и сделает это успешно»

Дмитрий Васильев считает, что лыжник Александр Большунов выступит на Олимпиаде.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В текущем сезоне он не попал на подиум в четырех гонках из пяти на Кубке России.

«Во-первых, форма даже у великих спортсменов не держится вечно, всегда бывают спады. Возможно, это один из вариантов пропуска сезона, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде в Милане в 2026 году. Чисто гипотетически наши спортсмены еще могут принять там участие.

Возможно, делается сознательный спад с тем, чтобы подготовиться к Играм-2026. Не стал бы исключать такой вариант развития событий. А так, не сомневаюсь, что у Саши все в порядке», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

На данный момент российские лыжники не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Безусловно, ему (Большунову) не хватает мотивации, потому что когда ты чувствуешь в себе колоссальные силы, то хочешь завоевать как можно больше золотых олимпийских медалей. Печально, что сейчас такой возможности нет, но так сложилась жизнь.

Не все еще потеряно. Лыжные гонки – не самый молодой вид спорта, там можно без проблем бегать до 40 лет и быть в неплохой форме. Я думаю, что Саша еще обязательно выступит на Олимпиаде и сделает это успешно», – отметил Васильев.