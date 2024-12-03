Ишмуратова о форме Большунова: «Спортсмены – не роботы. Наладится здоровье, поднимется настроение – и первое место не за горами»
Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В текущем сезоне он не попал на подиум в четырех гонках из пяти на Кубке России.
– Спортсмены – не роботы. Хотя и им, образно говоря, периодически надо менять детали: нужно заниматься свои здоровьем и нужно отдыхать. Как и все люди, трехкратные олимпийские чемпионы могут заболеть, плохо себя чувствовать и так далее. Поэтому лишний раз обследоваться у врачей и получить от них рекомендацию не помешает.
– Можно ли говорить о каком‑то конкретном спаде у Большунова?
– Нет. Но начало сезона для Александра было сложным. В спорте такое бывает. Ни в коем случае нельзя списывать себя со счетов. Наладится здоровье, поднимется настроение – и первое место не за горами, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова.
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