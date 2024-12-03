Вероника Степанова: «Желаю Большунову взять пример с Терентьевой и меня. Отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно»

Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Александр Большунов уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России по лыжам, чтобы пройти медицинское обследование.

«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи помимо лыжных гонок.

И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно🧑‍🍼», – написала Степанова .