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Вероника Степанова: «Желаю Большунову взять пример с Терентьевой и меня. Отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно»

Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Александр Большунов уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России по лыжам, чтобы пройти медицинское обследование.

«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи помимо лыжных гонок.

И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно🧑‍🍼», – написала Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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