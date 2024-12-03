Вероника Степанова: «Желаю Большунову взять пример с Терентьевой и меня. Отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно»
Вероника Степанова предложила Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.
Александр Большунов уехал из Вершины Теи, где проходит второй этап Кубка России по лыжам, чтобы пройти медицинское обследование.
«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи помимо лыжных гонок.
И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно🧑🍼», – написала Степанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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