Шиффрин получила колотую рану живота в результате падения в гигантском слаломе на Кубке мира в Вермонте
Американская горнолыжница Шиффрин получила повреждение на Кубке мира в Вермонте.
Микаэла Шиффрин упала и врезалась в сетку во время гигантского слалома на этапе в США.
В результате падения она получила колотую рану живота и мышечную травму.
Двукратная олимпийская была доставлена в больницу. Сроки восстановления спортсменки пока не известны.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
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