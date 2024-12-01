Шиффрин получила колотую рану живота в результате падения в гигантском слаломе на Кубке мира в Вермонте

Американская горнолыжница Шиффрин получила повреждение на Кубке мира в Вермонте.

Микаэла Шиффрин упала и врезалась в сетку во время гигантского слалома на этапе в США.

В результате падения она получила колотую рану живота и мышечную травму.

Двукратная олимпийская была доставлена в больницу. Сроки восстановления спортсменки пока не известны.