Вяльбе о квадрокоптере, влетевшем в Большунова во время гонки: «Не раздувайте из мухи слона. Если присмотреться, то ничего страшного не было»
Вяльбе призвала не раздувать историю с квадрокоптером, влетевшим в Большунова.
На этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи прошла классическая 10-километровка с раздельным стартом. Во время гонки коптер врезался в трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, зацепив ногу и лыжную палку.
«Если присмотреться, то ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Большунов занял в гонке девятое место, уступив 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.
Коптер влетел в Большунова прямо в гонке – комментаторы ничего не заметили
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости