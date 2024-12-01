Вяльбе о квадрокоптере, влетевшем в Большунова во время гонки: «Не раздувайте из мухи слона. Если присмотреться, то ничего страшного не было»

Вяльбе призвала не раздувать историю с квадрокоптером, влетевшим в Большунова.

На этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи прошла классическая 10-километровка с раздельным стартом. Во время гонки коптер врезался в трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова , зацепив ногу и лыжную палку.

«Если присмотреться, то ничего страшного не было. Не раздувайте, пожалуйста, из мухи слона. Оператор хотел как можно ближе снять Александра, но попал в зону, где квадрокоптер потерял управление. Со стороны Большунова не было никаких жалоб», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе .

Большунов занял в гонке девятое место, уступив 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.

Коптер влетел в Большунова прямо в гонке – комментаторы ничего не заметили