Вяльбе о переходе Большунова в Татарстан: «Думаю, других вариантов не было. Хочу от души поблагодарить федерацию республики за поддержку лидеров сборной»
Елена Вяльбе высказалась о переходе Александра Большунова в сборную Татарстана.
«На данный момент, думаю, других вариантов не было! Последние годы команда Татарстана является фаворитом в российских лыжных гонках, но Тюмень тоже усилила свои ряды, поэтому все же дождемся зимы!
А я хочу от души поблагодарить федерацию республики Татарстан за поддержку лидеров сборной в сложный для них момент. Это дорогого стоит! Надеюсь, спортсмены не подведут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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