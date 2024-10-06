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Вяльбе о переходе Большунова в Татарстан: «Думаю, других вариантов не было. Хочу от души поблагодарить федерацию республики за поддержку лидеров сборной»

Елена Вяльбе высказалась о переходе Александра Большунова в сборную Татарстана.

«На данный момент, думаю, других вариантов не было! Последние годы команда Татарстана является фаворитом в российских лыжных гонках, но Тюмень тоже усилила свои ряды, поэтому все же дождемся зимы!

А я хочу от души поблагодарить федерацию республики Татарстан за поддержку лидеров сборной в сложный для них момент. Это дорогого стоит! Надеюсь, спортсмены не подведут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Большунов
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