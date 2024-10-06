Вяльбе о переходе Большунова в Татарстан: «Думаю, других вариантов не было. Хочу от души поблагодарить федерацию республики за поддержку лидеров сборной»

Елена Вяльбе высказалась о переходе Александра Большунова в сборную Татарстана.

«На данный момент, думаю, других вариантов не было! Последние годы команда Татарстана является фаворитом в российских лыжных гонках, но Тюмень тоже усилила свои ряды, поэтому все же дождемся зимы!

А я хочу от души поблагодарить федерацию республики Татарстан за поддержку лидеров сборной в сложный для них момент. Это дорогого стоит! Надеюсь, спортсмены не подведут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.