Елена Вяльбе: «У Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора в Кисловодске не провел, уехал»

Лыжник Александр Большунов не смог завершить сбор в Кисловодске.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России ( ).

«У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провел, уехал. Простудился, температура.

Также проблемы с коленом у , не сделал вовремя операцию.

У вот у операция отлично прошла, быстро восстановился и вернулся к тренировкам», – сказала .