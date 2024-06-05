Елена Вяльбе: «У Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора в Кисловодске не провел, уехал»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Артем Мальцев Иван Якимушкин Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов не смог завершить сбор в Кисловодске.

Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провел, уехал. Простудился, температура.

Также проблемы с коленом у Ивана Якимушкина, не сделал вовремя операцию.

У вот у Артема Мальцева операция отлично прошла, быстро восстановился и вернулся к тренировкам», – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В прошлом году Большунов то же были проблемы со здоровьем и что в итоге мы видели. Простуды часто на пике случаются.
+1
0
+1
Кисловодск кмк куда более подходящее место для лечения, если поселить отдельно от остальных, чем лететь домой с температурой🤔
Якимушкин же вроде пропускал концовку сезона, столько времени было ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий