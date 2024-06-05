Елена Вяльбе: «У Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора в Кисловодске не провел, уехал»
Лыжник Александр Большунов не смог завершить сбор в Кисловодске.
Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«У Саши Большунова проблемы со здоровьем. Даже половину сбора не провел, уехал. Простудился, температура.
Также проблемы с коленом у Ивана Якимушкина, не сделал вовремя операцию.
У вот у Артема Мальцева операция отлично прошла, быстро восстановился и вернулся к тренировкам», – сказала Вяльбе.
Якимушкин же вроде пропускал концовку сезона, столько времени было ...